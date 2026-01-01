Implementa Gonic con un solo clic.
Servidor ligero de transmisión de música autoalojado con total compatibilidad con la API de Subsonic para cualquier cliente de Subsonic.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Gonic
Gonic es un servidor Subsonic gratuito y de código abierto escrito en Go. Te ofrece un servicio personal de transmisión de música que funciona con docenas de clientes populares compatibles con Subsonic — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry y más — para que puedas escuchar tu propia biblioteca desde cualquier dispositivo.
Diseñado para la eficiencia, Gonic maneja bibliotecas de decenas de miles de pistas sin requerir un servidor de base de datos dedicado. Soporta transcodificación de audio sobre la marcha, gestión de podcasts, scrobbling a Last.fm y ListenBrainz, y acceso multiusuario con preferencias por usuario. Funciona cómodamente en hardware de baja potencia como una Raspberry Pi.
Funciones clave de Gonic
Compatible con la API de Subsonic
Funciona de inmediato con todos los principales clientes Subsonic y OpenSubsonic, lo que te da una amplia variedad de aplicaciones móviles y de escritorio.
Transcodificación sobre la marcha
Convierte audio a cualquier formato compatible en tiempo real, permitiendo a los clientes solicitar la tasa de bits y el códec que mejor se adapte a su conexión.
Soporte de Scrobbling
Registra automáticamente las reproducciones en Last.fm y ListenBrainz para que tu historial de escuchas se mantenga preciso en todos los clientes.
Gestión de podcasts
Suscríbete a los feeds de podcasts y gestiona las descargas de episodios directamente desde el servidor, manteniendo todo el audio en un solo lugar.
Acceso multiusuario
Crea cuentas separadas con perfiles de transcodificación individuales y controles de acceso para compartir en el hogar o en equipo.
¿Por qué ejecutar Gonic en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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