Despliega Gogs con un solo clic.
Servicio Git autoalojado sin complicaciones escrito en Go — ligero, rápido y fácil de ejecutar en cualquier servidor.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Gogs
Gogs (Go Git Service) es un servicio Git autoalojado diseñado para la simplicidad y el uso mínimo de recursos. Escrito en Go, ofrece gestión de repositorios, seguimiento de incidencias, soporte wiki y organización de equipos a través de una interfaz web limpia, y funciona de manera eficiente incluso en instancias VPS pequeñas.
Alojar Gogs por tu cuenta mantiene tu código fuente en una infraestructura de tu propiedad, sin tarifas por usuario y sin depender de plataformas de alojamiento externas. Este despliegue combina Gogs con PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable e incluye reenvío de puertos SSH para flujos de trabajo estándar de Git push y pull.
Funciones clave de Gogs
Alojamiento de repositorio Git
Gestión completa de repositorios con navegación de ramas, historial de commits y flujos de trabajo de solicitudes de fusión en una interfaz web sencilla.
Seguimiento de incidencias
El rastreador de problemas integrado con etiquetas, hitos y asignación mantiene el trabajo del proyecto organizado junto con el código.
Acceso a Git por SSH y HTTPS
Los desarrolladores hacen push y pull a través de SSH o HTTPS usando clientes Git estándar sin ningún cambio en el flujo de trabajo.
Uso mínimo de recursos
Gogs funciona con hardware de bajas especificaciones, lo que lo convierte en una opción práctica de alojamiento Git para servidores pequeños y laboratorios caseros.
Integraciones de Webhook
El soporte de Webhook activa sistemas CI/CD y servicios externos en eventos push para pipelines de compilación y despliegue automatizados.
¿Por qué ejecutar Gogs en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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