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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con GoCD

GoCD es un servidor de entrega continua desarrollado por ThoughtWorks que va mÃ¡s allÃ¡ de la CI bÃ¡sica para modelar el pipeline completo de entrega de software. Su principal fortaleza es la capacidad de definir pipelines complejos con dependencias de fan-in y fan-out, permitiendo a los equipos representar exactamente cÃ³mo el cÃ³digo se mueve desde el commit hasta la producciÃ³n a travÃ©s de mÃºltiples etapas, entornos y vÃ­as paralelas.

La vista de Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Map) ofrece a los equipos una visualizaciÃ³n en tiempo real de cada compilaciÃ³n y despliegue a lo largo de todo el pipeline, facilitando la identificaciÃ³n de cuellos de botella y la comprensiÃ³n del estado de cualquier lanzamiento. GoCD funciona con una arquitectura ligera de servidor y agente, por lo que la capacidad de compilaciÃ³n se escala simplemente aÃ±adiendo mÃ¡s agentes. El autoalojamiento garantiza que las configuraciones de tu pipeline, los artefactos y el historial de despliegue permanezcan completamente bajo tu control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de GoCD

Mapeo de la Cadena de Valor

Visualice cada compilaciÃ³n y despliegue a lo largo de todo el pipeline en tiempo real, haciendo que los cuellos de botella y el estado del lanzamiento sean inmediatamente visibles.

Modelado de pipeline

Modele dependencias complejas de fan-in y fan-out entre pipelines para representar con precisiÃ³n cÃ³mo fluye el cÃ³digo desde el commit hasta la producciÃ³n.

EjecuciÃ³n paralela

Ejecute mÃºltiples etapas y trabajos en paralelo dentro de un pipeline para reducir los tiempos de compilaciÃ³n y maximizar la utilizaciÃ³n de la infraestructura.

Escalamiento basado en agentes

Agregue agentes de compilaciÃ³n para escalar la capacidad horizontalmente â€” cada agente toma trabajos del servidor y los ejecuta de forma independiente.

Pipeline como cÃ³digo

Almacena las configuraciones de tus pipelines en tu repositorio de Git y haz que GoCD sincronice y aplique los cambios automÃ¡ticamente en cada push.

Â¿Por quÃ© ejecutar GoCD en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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