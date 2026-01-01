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Todo lo que puedes crear con GNS3 Server

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) es una plataforma de emulación de red de código abierto en la que confían ingenieros de red, estudiantes y capacitadores de certificaciones de todo el mundo. Te permite construir topologías de red complejas de múltiples proveedores utilizando imágenes reales de Cisco IOS, Juniper y otros proveedores, junto con dispositivos virtuales ligeros, todo sin hardware físico.

Ejecutar el servidor GNS3 en un VPS mantiene tu laboratorio persistente y accesible desde cualquier navegador. Los proyectos, imágenes de dispositivos y topologías se almacenan en volúmenes con nombre duraderos para que tu trabajo sobreviva a los reinicios del contenedor. La interfaz de usuario web incluida se conecta directamente a la API del servidor en el puerto 3080, brindándote un editor de topologías completo de arrastrar y soltar desde cualquier navegador en cualquier dispositivo.

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Funciones clave de GNS3 Server

Emulación multivendedor

Ejecute imágenes reales de Cisco IOS, Juniper y de otros proveedores junto con dispositivos de código abierto en la misma topología sin hardware físico.

Interfaz de usuario accesible desde el navegador

La interfaz web integrada ofrece un diseñador de topologías de arrastrar y soltar accesible desde cualquier navegador, sin necesidad de un cliente de escritorio.

Almacenamiento persistente de laboratorio

Los proyectos, imágenes de dispositivos y archivos de topología se almacenan en volúmenes con nombre para que tu trabajo persista a través de los reinicios y actualizaciones del contenedor.

REST API

Una API REST documentada en el puerto 3080 le permite automatizar el aprovisionamiento de topologías, la gestión de nodos y las operaciones del ciclo de vida del laboratorio desde scripts o pipelines de CI.

Biblioteca de dispositivos

Importa plantillas de dispositivos preconstruidas para routers, switches, firewalls y hosts Linux para construir laboratorios realistas rápidamente sin configuración manual.

VPCS y nodos Docker

La simulación de PC ligera VPCS integrada y el soporte nativo para contenedores Docker le permiten agregar hosts finales y servidores de aplicaciones a cualquier topología.

¿Por qué ejecutar GNS3 Server en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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