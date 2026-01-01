Implementa GitLab con instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma DevOps de cÃ³digo abierto completa que combina alojamiento Git, tuberÃas de CI/CD y gestiÃ³n de proyectos en una sola aplicaciÃ³n.
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Todo lo que puedes crear con GitLab
GitLab Community Edition es una plataforma DevOps todo en uno que combina el hosting de repositorios de Git, la automatizaciÃ³n CI/CD, el seguimiento de problemas, la revisiÃ³n de cÃ³digo y el registro de contenedores en una Ãºnica aplicaciÃ³n autoalojada. Elimina la necesidad de integrar mÃºltiples herramientas separadas y proporciona a los equipos una plataforma completa para el ciclo de vida del desarrollo de software bajo el control total de la organizaciÃ³n.
El autoalojamiento de GitLab elimina el precio por usuario y mantiene el cÃ³digo fuente, los secretos de CI/CD y los resultados de los escaneos de seguridad en la infraestructura de tu propiedad. Nota: el inicio inicial tarda de 3 a 10 minutos mientras se inicializan todos los servicios internos â€” los errores 502 durante este perÃodo son normales. Se recomienda un mÃnimo de 2 nÃºcleos de CPU y 4 GB de RAM para implementaciones de equipos pequeÃ±os.
Funciones clave de GitLab
Pipelines de CI/CD integradas
Los ejecutores de pipeline integrados automatizan las pruebas, la creaciÃ³n de imÃ¡genes Docker y los despliegues sin depender de Jenkins o servicios de CI externos.
Registro de contenedores
Almacena y gestiona imÃ¡genes de Docker directamente junto a tu cÃ³digo en un registro de contenedores privado integrado.
Flujos de trabajo de solicitudes de fusiÃ³n
La revisiÃ³n de cÃ³digo con comentarios en lÃnea, reglas de aprobaciÃ³n y plantillas de solicitud de fusiÃ³n mantiene los controles de calidad para cada cambio.
Escaneo de seguridad
El SAST integrado, el escaneo de dependencias y la detecciÃ³n de secretos identifican vulnerabilidades antes de que el cÃ³digo llegue a producciÃ³n.
Seguimiento y planificaciÃ³n de incidencias
Los tableros, hitos, etiquetas y hojas de ruta permiten a los equipos planificar y dar seguimiento al trabajo en la misma plataforma donde reside el cÃ³digo.
Â¿Por quÃ© ejecutar GitLab en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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