GitIngest conecta las bases de código tradicionales y los flujos de trabajo de desarrollo impulsados por IA al transformar repositorios Git completos en texto estructurado y eficiente en tokens que los modelos de lenguaje pueden procesar de manera efectiva. Extrae código con formato inteligente, respeta los patrones de gitignore y proporciona estimaciones del recuento de tokens para que los desarrolladores puedan planificar los costos de la API antes de enviar extracciones grandes.

El autoalojamiento de GitIngest garantiza que el código fuente propietario nunca pase por servidores externos. A diferencia del servicio público, tu propia instancia no impone límites de tasa, lo que permite el procesamiento ilimitado de repositorios para equipos con grandes necesidades de desarrollo asistido por IA.