Implementa Gitea con un solo clic.
Plataforma Git ligera y autoalojada con repositorios, seguimiento de incidencias y herramientas de colaboraciÃ³n en equipo.
Elige un plan VPS para Gitea
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Gitea
Gitea es una plataforma de alojamiento Git ligera y de cÃ³digo abierto que ofrece a los equipos un hogar de cÃ³digo privado sin la sobrecarga de plataformas DevOps mÃ¡s grandes. Proporciona gestiÃ³n de repositorios, solicitudes de extracciÃ³n (pull requests), seguimiento de incidencias, revisiones de cÃ³digo y acceso SSH a travÃ©s de una interfaz web limpia â€” y funciona cÃ³modamente con recursos de servidor modestos.
Alojar Gitea en tu VPS significa que tu cÃ³digo fuente y los datos de colaboraciÃ³n permanecen en una infraestructura que tÃº controlas. Esta implementaciÃ³n combina Gitea con una base de datos MySQL para una persistencia de datos fiable e incluye reenvÃo de puertos SSH para que los desarrolladores puedan enviar y extraer (push y pull) utilizando flujos de trabajo Git estÃ¡ndar.
Funciones clave de Gitea
GestiÃ³n de repositorio
Alojamiento completo de repositorios Git con protecciÃ³n de ramas, solicitudes de fusiÃ³n y flujos de trabajo de revisiÃ³n de cÃ³digo para equipos de cualquier tamaÃ±o.
Seguimiento de incidencias
Rastreador de problemas integrado con etiquetas, hitos y tableros de proyectos para organizar el trabajo junto a tu cÃ³digo.
Acceso SSH y HTTPS
Los desarrolladores pueden hacer push y pull a travÃ©s de SSH o HTTPS usando sus herramientas Git existentes sin ningÃºn cambio en el flujo de trabajo.
Webhooks y CI/CD
El soporte para webhooks y las integraciones con sistemas populares de CI/CD permiten pruebas automatizadas y pipelines de despliegue.
Huella ligera
Gitea se ejecuta de manera eficiente en servidores pequeÃ±os, lo que lo hace prÃ¡ctico para implementar en un VPS modesto sin sacrificar el rendimiento.
Â¿Por quÃ© ejecutar Gitea en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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