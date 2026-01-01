Implementa GitBucket con instalaciÃ³n en un solo clic.
Plataforma Git de cÃ³digo abierto y autoalojada con una interfaz estilo GitHub, impulsada por la JVM.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con GitBucket
GitBucket es una plataforma Git de cÃ³digo abierto basada en Scala que ofrece una experiencia familiar al estilo GitHub en una infraestructura que usted controla. Incluye alojamiento de repositorios, solicitudes de extracciÃ³n, incidencias, wikis y un modelo de cuenta que refleja las convenciones de GitHub, para que los equipos existentes lo adopten sin necesidad de volver a capacitarse.
EjecutÃ¡ndose en la JVM con una base de datos H2 incrustada lista para usar, GitBucket no necesita servicios externos para empezar y se escala mediante plugins para autenticaciÃ³n LDAP, integraciones de CI y bases de datos externas. El autoalojamiento mantiene el cÃ³digo fuente, los tokens de acceso y el historial de auditorÃa dentro de su VPS en lugar de un SaaS de terceros.
Funciones clave de GitBucket
Flujo de trabajo al estilo de GitHub
Los repositorios, las solicitudes de extracciÃ³n, las incidencias y los hitos corresponden directamente a las convenciones de GitHub para que los colaboradores se mantengan productivos desde el primer dÃa.
Ecosistema de plugins
Los plugins oficiales y de la comunidad extienden GitBucket con ejecutores de CI, notificaciones, bÃºsqueda de cÃ³digo y proveedores de autenticaciÃ³n.
Acceso a Git por SSH y HTTPS
Los desarrolladores envÃan y extraen a travÃ©s de Git estÃ¡ndar sobre HTTPS o SSH en un puerto dedicado para las herramientas de cliente normales.
Wiki e incidencias integradas
Cada repositorio incluye una wiki y un completo rastreador de problemas, manteniendo la documentaciÃ³n y el trabajo del proyecto junto al cÃ³digo.
Portabilidad basada en JVM
La aplicaciÃ³n Scala de un solo WAR se ejecuta donde sea que lo haga la JVM, haciendo que las actualizaciones y las copias de seguridad sean predecibles en cualquier VPS.
Â¿Por quÃ© ejecutar GitBucket en Hostinger?
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