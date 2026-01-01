GitBucket es una plataforma Git de cÃ³digo abierto basada en Scala que ofrece una experiencia familiar al estilo GitHub en una infraestructura que usted controla. Incluye alojamiento de repositorios, solicitudes de extracciÃ³n, incidencias, wikis y un modelo de cuenta que refleja las convenciones de GitHub, para que los equipos existentes lo adopten sin necesidad de volver a capacitarse.

EjecutÃ¡ndose en la JVM con una base de datos H2 incrustada lista para usar, GitBucket no necesita servicios externos para empezar y se escala mediante plugins para autenticaciÃ³n LDAP, integraciones de CI y bases de datos externas. El autoalojamiento mantiene el cÃ³digo fuente, los tokens de acceso y el historial de auditorÃ­a dentro de su VPS en lugar de un SaaS de terceros.