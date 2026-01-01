Implementa Geneac con una instalación de un solo clic.
Constructor de sitios de genealogía autohospedado para publicar tu árbol genealógico, investigación y fotos en línea.
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Todo lo que puedes crear con Geneac
Geneac es una aplicación de código abierto de Ruby on Rails para compartir investigación genealógica en la web. Presenta personas, relaciones, fotos y notas en un formato estilo wiki que los visitantes pueden explorar, mientras que los administradores gestionan el árbol genealógico subyacente desde un backend autenticado. El modelo de datos está diseñado específicamente para la genealogía: individuos, familias, citas de fuentes, historial de ediciones y etiquetado son conceptos de primera clase en lugar de publicaciones de blog adaptadas.
Alojar Geneac por cuenta propia mantiene décadas de investigación familiar, documentos escaneados y notas privadas en tu propio servidor, donde el acceso es controlado completamente por ti. La aplicación utiliza SQLite y almacenamiento de archivos local, por lo que un solo volumen persistente captura el sitio completo y puede ser respaldado como una copia de archivo regular sin herramientas de base de datos.
Funciones clave de Geneac
Personas y Relaciones
Registra individuos con detalles de nacimiento, defunción y biográficos, luego vincúlalos a través de relaciones de padres, cónyuges e hijos para construir un árbol genealógico navegable.
Fotos y Documentos
Adjunte fotografías escaneadas, certificados y documentos fuente a personas y notas a través de Active Storage, con el procesamiento de imágenes manejado por libvips.
Notas de investigación
Capture narrativas biográficas y hallazgos de investigación como notas de formato largo que pueden ser etiquetadas y vinculadas a las personas que describen.
Etiquetado y Búsqueda
Organice el contenido con el motor acts-as-taggable-on para que los apellidos, ubicaciones y temas puedan filtrarse entre personas, fotos y notas.
Administrador autenticado
El registro, inicio de sesión y la asignación de roles de administrador impulsados por Devise protegen la edición mientras mantienen el sitio publicado abiertamente navegable para los miembros de la familia.
Trabajadores en segundo plano
Un trabajador de Resque respaldado por Redis ejecuta el procesamiento de imágenes y otros trabajos de larga duración en segundo plano para que la interfaz web se mantenga receptiva.
¿Por qué ejecutar Geneac en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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