Despliega Galaxy con un solo clic de instalación.
Plataforma web de código abierto para análisis bioinformáticos accesibles y reproducibles, y flujos de trabajo científicos intensivos en datos.
Elige un plan VPS para Galaxy
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Galaxy
Galaxy es una plataforma web de código abierto que permite a los investigadores ejecutar, compartir y reproducir análisis biomédicos intensivos en datos sin escribir una sola línea de código. Utilizada por miles de laboratorios en todo el mundo, agrupa miles de herramientas de línea de comandos detrás de una interfaz de navegador unificada para que los científicos puedan construir complejos flujos de trabajo bioinformáticos, rastrear cada parámetro y volver a ejecutar el mismo análisis meses después.
Alojar Galaxy en tu propio VPS mantiene los datos de secuenciación sensibles, las cohortes de pacientes y los flujos de trabajo no publicados completamente bajo tu control, sin tarifas por trabajo y sin esperas en la cola de servidores compartidos. Esta plantilla incluye un único contenedor todo en uno con Galaxy, PostgreSQL y nginx preconfigurados para una implementación instantánea de inquilino único.
Funciones clave de Galaxy
Flujos de trabajo reproducibles
Capture cada herramienta, parámetro y versión del conjunto de datos para que cualquier análisis pueda repetirse bit a bit meses o años después.
Editor visual de pipeline
Diseñe flujos de trabajo bioinformáticos de múltiples pasos en un lienzo de arrastrar y soltar sin escribir scripts en Bash o Snakemake.
Miles de herramientas
Instale herramientas verificadas del Galaxy Tool Shed que cubren genómica, proteómica, metabolómica, imágenes y aprendizaje automático.
Cuadernos interactivos
Lanza Jupyter, RStudio y otros entornos interactivos directamente contra tus historiales y conjuntos de datos de Galaxy.
Historiales y uso compartido
Organiza cada ejecución de análisis en un historial versionado que puede ser compartido, publicado o importado por colaboradores con un solo clic.
Resolución de dependencias de Conda
Las herramientas resuelven sus dependencias automáticamente a través de Conda y BioContainers, eliminando conflictos de entorno.
¿Por qué ejecutar Galaxy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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