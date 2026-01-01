Implementa Fusio con un solo clic.
Plataforma de gestiÃ³n de API de cÃ³digo abierto para construir, operar y monetizar API con un portal de desarrolladores visual.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Fusio
Fusio es una plataforma de gestiÃ³n de API de cÃ³digo abierto y autoalojada que funciona como una puerta de enlace de API y un constructor de backend. Permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lÃ³gica personalizada como API REST sin escribir cÃ³digo repetitivo, compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y mÃ¡s. Un portal de desarrolladores integrado brinda a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestiÃ³n de claves de API y documentaciÃ³n OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripciÃ³n y la limitaciÃ³n de velocidad facilitan la monetizaciÃ³n de sus API.
Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio tambiÃ©n puede servir como un centro de integraciÃ³n para agentes de IA, conectando sus datos y servicios directamente en flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el trÃ¡fico de API y la lÃ³gica de negocio bajo su control.
Funciones clave de Fusio
Base de datos a API
Exponer MySQL, PostgreSQL, MongoDB y otras fuentes de datos como APIs REST gobernadas sin escribir cÃ³digo repetitivo.
Portal para Desarrolladores
Proporcione a los desarrolladores externos acceso de autoservicio a la API, gestiÃ³n de claves y documentaciÃ³n OpenAPI en vivo en un portal de marca.
MonetizaciÃ³n de API
Crea planes de suscripciÃ³n y niveles de limitaciÃ³n de tasa para cobrar por el uso de la API con cuotas configurables e integraciÃ³n de facturaciÃ³n.
IntegraciÃ³n de MCP
Conecte sus API directamente en los flujos de trabajo de agentes de IA mediante el soporte nativo del Protocolo de Contexto del Modelo para la integraciÃ³n de herramientas LLM.
GeneraciÃ³n de SDK
Genera automÃ¡ticamente SDKs de cliente para todos los principales lenguajes de programaciÃ³n para acelerar las integraciones de API de terceros.
Â¿Por quÃ© ejecutar Fusio en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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