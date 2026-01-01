Fusio es una plataforma de gestiÃ³n de API de cÃ³digo abierto y autoalojada que funciona como una puerta de enlace de API y un constructor de backend. Permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lÃ³gica personalizada como API REST sin escribir cÃ³digo repetitivo, compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y mÃ¡s. Un portal de desarrolladores integrado brinda a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestiÃ³n de claves de API y documentaciÃ³n OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripciÃ³n y la limitaciÃ³n de velocidad facilitan la monetizaciÃ³n de sus API.

Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio tambiÃ©n puede servir como un centro de integraciÃ³n para agentes de IA, conectando sus datos y servicios directamente en flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el trÃ¡fico de API y la lÃ³gica de negocio bajo su control.