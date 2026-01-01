Foxel es una plataforma de almacenamiento en la nube privada de código abierto que unifica archivos de discos locales, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox y otros backends detrás de una única interfaz web. Su característica destacada es la búsqueda semántica impulsada por IA, que te permite encontrar fotos, videos y documentos mediante descripciones en lenguaje natural en lugar de nombres de archivo.

Alojar Foxel por tu cuenta mantiene tu biblioteca multimedia personal, archivos de trabajo y archivos de equipo compartidos en una infraestructura que controlas totalmente — sin tarifas por usuario, sin dependencia de un proveedor propietario y sin que terceros escaneen tus datos para crear incrustaciones. El control de acceso basado en roles, los enlaces compartidos firmados y las asignaciones de protocolo a través de la API de S3 y WebDAV lo hacen adecuado tanto para individuos como para equipos pequeños.