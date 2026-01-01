Despliega Foundry VTT con un solo clic.
Plataforma virtual de mesa premier para dirigir sesiones de juegos de rol de mesa en línea con mapas, hojas de personaje, automatización e integración de voz/video.
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Todo lo que puedes crear con Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop es la plataforma líder comercial, pero autoalojada, para ejecutar juegos de rol de mesa en línea. Construido sobre un motor JavaScript modular con un profundo soporte para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu y docenas de otros sistemas a través de módulos de la comunidad, ofrece iluminación dinámica de nivel profesional, línea de visión, fichas animadas, automatización de tiradas de dados y un extenso lenguaje de macros para mecánicas de juego personalizadas.
Alojar Foundry en tu VPS mantiene cada campaña, hoja de personaje y mapa de batalla bajo tu control directo — sin tarifas SaaS por sesión, sin costos mensuales de la nube y sin acceso de terceros a los datos de juego de tus jugadores. Se requiere una licencia de Foundry de pago y se compra una sola vez en foundryvtt.com.
Funciones clave de Foundry VTT
Iluminación y visión dinámicas
La niebla de guerra basada en casillas, los cálculos de línea de visión, las fuentes de luz dinámicas y la visión por ficha ofrecen a los jugadores una experiencia de exploración de mazmorras con calidad cinematográfica.
Mercado de sistemas y módulos
Soporte nativo para D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, y más de 100 sistemas adicionales a través de módulos de la comunidad y paquetes de contenido.
Automatización de dados
Lanzador de dados integrado con integración de chat, analizador de fórmulas y reglas por sistema que automatizan las tiradas de ataque, el daño, las tiradas de salvación y las pruebas de habilidad.
Chat de voz y video
Los canales opcionales de voz y video WebRTC se ejecutan directamente en Foundry para que los grupos no necesiten Discord, Zoom u otras herramientas externas.
Macros y JavaScript
Un sistema completo de macros con acceso a JavaScript al estado del juego permite a los maestros de juego automatizar mecánicas complejas, crear botones personalizados y crear escenas dinámicas.
Campañas persistentes
Los mundos, personajes, diarios, escenas y datos del jugador persisten entre sesiones y sobreviven a las actualizaciones del contenedor a través de un único volumen con nombre.
¿Por qué ejecutar Foundry VTT en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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