Foundry Virtual Tabletop es la plataforma líder comercial, pero autoalojada, para ejecutar juegos de rol de mesa en línea. Construido sobre un motor JavaScript modular con un profundo soporte para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu y docenas de otros sistemas a través de módulos de la comunidad, ofrece iluminación dinámica de nivel profesional, línea de visión, fichas animadas, automatización de tiradas de dados y un extenso lenguaje de macros para mecánicas de juego personalizadas.

Alojar Foundry en tu VPS mantiene cada campaña, hoja de personaje y mapa de batalla bajo tu control directo — sin tarifas SaaS por sesión, sin costos mensuales de la nube y sin acceso de terceros a los datos de juego de tus jugadores. Se requiere una licencia de Foundry de pago y se compra una sola vez en foundryvtt.com.