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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con FossFLOW

FossFLOW es una aplicación web progresiva de código abierto para crear diagramas isométricos profesionales de infraestructura directamente en tu navegador. A diferencia de las herramientas de diagramación en la nube que almacenan tu documentación de arquitectura en servidores de terceros, FossFLOW opera completamente del lado del cliente. Con autoguardado cada 5 segundos, exportación JSON y soporte sin conexión, mantiene las topologías de red y los diseños de sistemas sensibles bajo tu control en todo momento.

Implementar FossFLOW en tu VPS añade persistencia de diagramas del lado del servidor para que los diagramas sobrevivan a las sesiones del navegador y sean accesibles para todo tu equipo desde cualquier dispositivo, sin necesidad de enviar archivos por correo electrónico ni depender de plataformas comerciales sujetas a políticas de retención de datos y brechas de seguridad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FossFLOW

Diagramación Isométrica

Crea diagramas isométricos estilo 3D que comunican diseños de infraestructura, configuraciones de racks y niveles de sistema más claramente que los diagramas 2D planos.

Autoguardado cada 5 segundos

El trabajo se guarda automáticamente cada 5 segundos, eliminando el riesgo de perder el progreso durante largas sesiones de diagramación.

Soporte desconectado

Crear y editar diagramas sin conexión a internet — todo el procesamiento ocurre en tu navegador sin necesidad de viajes de ida y vuelta al servidor.

Importación y Exportación de JSON

Compartir diagramas como archivos JSON portátiles o importar diagramas existentes para editarlos sin ningún tipo de bloqueo de formato propietario.

No se requieren cuentas

La aplicación no requiere registro de usuario ni autenticación, lo que la hace instantáneamente accesible para cualquier persona de tu equipo.

¿Por qué ejecutar FossFLOW en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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