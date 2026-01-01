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Plataforma de cĆ³digo abierto para crear encuestas dirigidas a travĆ©s de canales en la aplicaciĆ³n, por enlace, en sitios web y por correo electrĆ³nico.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Formbricks

Formbricks es una plataforma de gestiĆ³n de experiencias de cĆ³digo abierto, construida como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la utilizan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde se encuentran: dentro de aplicaciones web a travĆ©s del SDK de JavaScript, en pĆ”ginas de enlaces independientes, incrustadas en sitios web o entregadas mediante campaĆ±as de correo electrĆ³nico. Todas las respuestas fluyen a un panel unificado con segmentaciĆ³n y filtrado integrados.

Autoalojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario en registrarse despuĆ©s del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas que distribuir. PostgreSQL y Valkey estĆ”n preconfigurados y listos para funcionar desde el primer arranque.

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Funciones clave de Formbricks

DistribuciĆ³n multicanal

Llegue a los encuestados en la aplicaciĆ³n a travĆ©s del SDK de JavaScript, en pĆ”ginas de enlaces compartibles, incrustado en sitios web o por correo electrĆ³nico ā todo gestionado desde un solo panel.

SegmentaciĆ³n de pĆŗblico de SDK

Muestra encuestas a segmentos de usuarios especĆ­ficos basĆ”ndose en atributos, eventos personalizados o acciones pasadas rastreadas a travĆ©s del SDK de Formbricks.

Editor de lĆ³gica de ramificaciĆ³n

Crea encuestas de varios pasos con lĆ³gica condicional, reglas de salto y diversos tipos de entrada a travĆ©s de un editor visual sin cĆ³digo.

Enrutamiento de respuesta automatizado

EnvĆ­a respuestas automĆ”ticamente a Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier o n8n a medida que llegan los envĆ­os.

AnalĆ­ticas de envĆ­o

Ver tasas de finalizaciĆ³n, resĆŗmenes de respuestas y envĆ­os individuales directamente en el panel de control sin exportar datos.

Encuestas multilenguaje

Despliega encuestas en mĆŗltiples idiomas simultĆ”neamente desde una Ćŗnica configuraciĆ³n de encuesta para llegar a audiencias globales.

ĀæPor quĆ© ejecutar Formbricks en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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