Implementa Formbricks con un solo clic.
Plataforma de cĆ³digo abierto para crear encuestas dirigidas a travĆ©s de canales en la aplicaciĆ³n, por enlace, en sitios web y por correo electrĆ³nico.
Elige un plan VPS para Formbricks
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Formbricks
Formbricks es una plataforma de gestiĆ³n de experiencias de cĆ³digo abierto, construida como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la utilizan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde se encuentran: dentro de aplicaciones web a travĆ©s del SDK de JavaScript, en pĆ”ginas de enlaces independientes, incrustadas en sitios web o entregadas mediante campaĆ±as de correo electrĆ³nico. Todas las respuestas fluyen a un panel unificado con segmentaciĆ³n y filtrado integrados.
Autoalojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario en registrarse despuĆ©s del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas que distribuir. PostgreSQL y Valkey estĆ”n preconfigurados y listos para funcionar desde el primer arranque.
Funciones clave de Formbricks
DistribuciĆ³n multicanal
Llegue a los encuestados en la aplicaciĆ³n a travĆ©s del SDK de JavaScript, en pĆ”ginas de enlaces compartibles, incrustado en sitios web o por correo electrĆ³nico ā todo gestionado desde un solo panel.
SegmentaciĆ³n de pĆŗblico de SDK
Muestra encuestas a segmentos de usuarios especĆficos basĆ”ndose en atributos, eventos personalizados o acciones pasadas rastreadas a travĆ©s del SDK de Formbricks.
Editor de lĆ³gica de ramificaciĆ³n
Crea encuestas de varios pasos con lĆ³gica condicional, reglas de salto y diversos tipos de entrada a travĆ©s de un editor visual sin cĆ³digo.
Enrutamiento de respuesta automatizado
EnvĆa respuestas automĆ”ticamente a Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier o n8n a medida que llegan los envĆos.
AnalĆticas de envĆo
Ver tasas de finalizaciĆ³n, resĆŗmenes de respuestas y envĆos individuales directamente en el panel de control sin exportar datos.
Encuestas multilenguaje
Despliega encuestas en mĆŗltiples idiomas simultĆ”neamente desde una Ćŗnica configuraciĆ³n de encuesta para llegar a audiencias globales.
ĀæPor quĆ© ejecutar Formbricks en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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