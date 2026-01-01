Formbricks es una plataforma de gestiĆ³n de experiencias de cĆ³digo abierto, construida como una alternativa autoalojable a Qualtrics y SurveyMonkey. Los equipos de producto y marketing la utilizan para crear encuestas que llegan a los usuarios exactamente donde se encuentran: dentro de aplicaciones web a travĆ©s del SDK de JavaScript, en pĆ”ginas de enlaces independientes, incrustadas en sitios web o entregadas mediante campaĆ±as de correo electrĆ³nico. Todas las respuestas fluyen a un panel unificado con segmentaciĆ³n y filtrado integrados.

Autoalojar Formbricks en tu VPS te da la propiedad total de cada respuesta de encuesta y segmento de audiencia sin que los datos salgan de tu infraestructura. El primer usuario en registrarse despuĆ©s del despliegue se convierte en el administrador, sin credenciales predeterminadas que distribuir. PostgreSQL y Valkey estĆ”n preconfigurados y listos para funcionar desde el primer arranque.