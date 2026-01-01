Implementa FMD con instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor de "Encontrar mi dispositivo" autohospedado y respetuoso con la privacidad para localizar, hacer sonar y borrar de forma remota tus telÃ©fonos y tabletas Android.
Elige un plan VPS para FMD (Find My Device)
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) es una alternativa de cÃ³digo abierto y autoalojada a Find My Device de Google. Funciona junto con la aplicaciÃ³n FMD para Android: tus telÃ©fonos reportan su ubicaciÃ³n cifrada a tu propio servidor, al que accedes a travÃ©s de una interfaz web limpia para localizar un dispositivo perdido o robado, hacerlo sonar, tomar una foto, bloquear la pantalla o activar un borrado remoto. Cada comando se enruta a travÃ©s de tu propio servidor, por lo que ningÃºn tercero ve dÃ³nde estÃ¡n tus dispositivos.
Debido a que lo alojas tÃº mismo en tu propio VPS, tu historial de ubicaciÃ³n y los datos de tu dispositivo nunca abandonan la infraestructura que controlas â€” no hay requisitos de cuenta de Google ni dependencia de un proveedor. El cifrado de extremo a extremo mantiene los datos ilegibles incluso para el servidor, lo que te da la tranquilidad de un servicio comercial de seguimiento de dispositivos sin sacrificar la privacidad.
Funciones clave de FMD (Find My Device)
Localizar dispositivos perdidos
Localiza la Ãºltima posiciÃ³n GPS reportada de cualquier telÃ©fono o tablet registrado directamente desde la interfaz web, incluso cuando el dispositivo estÃ¡ fuera de alcance.
Comandos remotos
Hacer sonar una alarma fuerte, tomar una foto, bloquear la pantalla o borrar datos de forma remota para proteger un dispositivo perdido o robado.
Cifrado de extremo a extremo
Los datos de ubicaciÃ³n se cifran en el dispositivo antes de que lleguen al servidor, por lo que nadie â€” ni siquiera el anfitriÃ³n â€” puede leer tu ubicaciÃ³n.
AplicaciÃ³n complementaria de Android
Funciona con la aplicaciÃ³n de Android FMD de cÃ³digo abierto para reportar la ubicaciÃ³n y recibir comandos sin depender de Google Play Services.
Sin cuenta de Google
Reemplace Google Find My Device con un servicio que usted controle completamente, sin necesidad de una cuenta en la nube ni dependencia de un proveedor.
Â¿Por quÃ© ejecutar FMD (Find My Device) en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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