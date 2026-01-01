Flipt es una plataforma de gestión de feature flags de código abierto que brinda a los equipos de desarrollo control total sobre su proceso de lanzamiento. Permite almacenar configuraciones de flags junto con tu código en repositorios Git, integrándose con los flujos de trabajo de revisión de código que tu equipo ya utiliza. La interfaz web hace que la creación de flags, la definición de segmentos de usuarios y la configuración de despliegues basados en porcentajes sean accesibles para todos en el equipo sin requerir cambios de código o nuevas implementaciones.

Alojar Flipt en tu propio VPS mantiene la lógica sensible de los feature flags y los datos de segmentación de usuarios completamente dentro de tu infraestructura, asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad y eliminando la dependencia de un proveedor. Obtienes las mismas capacidades que los servicios comerciales de feature flags a una fracción del costo.