Despliega FlexGet con una instalación en un solo clic.
Potente herramienta de automatización para descargar y gestionar contenido multimedia de fuentes RSS, sitios de torrents y más.
Elige un plan VPS para FlexGet
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FlexGet
FlexGet es una herramienta de automatización multipropósito para contenido de RSS, sitios de torrents, indexadores de Usenet y docenas de otras fuentes. Recopila metadatos de episodios y películas, filtra lanzamientos según tus reglas de calidad, elimina duplicados de tu biblioteca existente y entrega las descargas coincidentes a clientes de torrents, descargadores de Usenet o scripts de post-procesamiento, todo impulsado desde una única configuración declarativa YAML.
Alojar FlexGet en un VPS mantiene tu automatización siempre activa para que las fuentes nunca pierdan una ventana de lanzamiento. Se integra con Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd y el ecosistema más amplio de servidores multimedia como el pegamento de programación que mantiene todo alimentado.
Funciones clave de FlexGet
Automatización impulsada por YAML
Declara cada fuente, filtro, transformación y objetivo de descarga en un solo archivo de configuración — fácil de controlar versiones y replicar en diferentes instancias.
Cientos de integraciones
Plugins integrados para sitios de torrents, fuentes RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet y muchos más.
Descubrimiento de series y películas
Rastrea series y películas en todos los proveedores, elimina duplicados de tu biblioteca y solo descarga lanzamientos que coincidan con tus reglas de calidad e idioma.
Web UI y REST API
Explora las tareas en cola, activa ejecuciones manualmente e inspecciona el historial desde el navegador. O automatiza todo a través de la API REST JSON.
Programación y disparadores
Las programaciones estilo Cron, los activadores del sistema de archivos y los puntos de entrada de webhook mantienen las tareas ejecutándose automáticamente sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar FlexGet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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