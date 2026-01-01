FlexGet es una herramienta de automatización multipropósito para contenido de RSS, sitios de torrents, indexadores de Usenet y docenas de otras fuentes. Recopila metadatos de episodios y películas, filtra lanzamientos según tus reglas de calidad, elimina duplicados de tu biblioteca existente y entrega las descargas coincidentes a clientes de torrents, descargadores de Usenet o scripts de post-procesamiento, todo impulsado desde una única configuración declarativa YAML.

Alojar FlexGet en un VPS mantiene tu automatización siempre activa para que las fuentes nunca pierdan una ventana de lanzamiento. Se integra con Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd y el ecosistema más amplio de servidores multimedia como el pegamento de programación que mantiene todo alimentado.