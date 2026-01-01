Fleet es una plataforma de gestión de dispositivos de código abierto construida sobre osquery que brinda a los equipos de seguridad y TI acceso en tiempo real, similar a SQL, a cada endpoint registrado. A diferencia de las herramientas MDM tradicionales o basadas en agentes, Fleet puede responder preguntas sobre el estado del dispositivo —software instalado, procesos en ejecución, conexiones de red abiertas, usuarios conectados— al instante desde un panel web o una API, en lugar de esperar las ventanas de recopilación programadas.

Alojar Fleet por tu cuenta en tu propio VPS mantiene toda la telemetría de los endpoints en la infraestructura que controlas, sin tarifas por dispositivo y sin enviar datos a SaaS externos. Una sola instancia de Fleet puede gestionar de cientos a miles de dispositivos en macOS, Windows, Linux y ChromeOS desde una interfaz unificada.