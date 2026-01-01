Implementa FlareSolverr con un solo clic.
Servidor proxy que evita automáticamente la protección de Cloudflare y DDoS-GUARD para web scraping y herramientas de automatización de medios.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FlareSolverr
FlareSolverr es un servidor proxy especializado que utiliza headless Chromium para resolver automáticamente desafíos de JavaScript, CAPTCHAs y otros mecanismos de protección anti-bot impuestos por Cloudflare y DDoS-GUARD. Expone una API HTTP sencilla que herramientas como Jackett y Prowlarr utilizan para acceder a sitios protegidos sin intervención manual.
Alojar FlareSolverr en tu propio VPS garantiza recursos dedicados para operaciones de navegador headless, disponibilidad 24/7 para tu pila de automatización de medios y mejores tasas de éxito en los desafíos de Cloudflare en comparación con las IPs residenciales que tienen más probabilidades de ser marcadas o limitadas.
Funciones clave de FlareSolverr
Derivación de Cloudflare
Resuelve automáticamente los desafíos de Cloudflare JS y las verificaciones de integridad del navegador para que las herramientas posteriores puedan acceder a sitios protegidos sin manejo manual.
API HTTP simple
Expone un punto final REST sencillo que cualquier aplicación puede llamar para enrutar solicitudes a través del proxy de resolución de desafíos con un esfuerzo de integración mínimo.
Gestión de Sesiones
Mantiene sesiones persistentes del navegador con almacenamiento de cookies para que las solicitudes repetidas al mismo sitio eviten resolver desafíos de nuevo innecesariamente.
Headless Chromium
Utiliza un motor de navegador real para resolver desafíos que bloquean a los clientes HTTP básicos, logrando mayores tasas de éxito contra los sistemas modernos de detección de bots.
arr Pila Compatible
Compatible de forma nativa con Jackett, Prowlarr y otras herramientas de automatización de medios como una opción de proxy de primera clase para indexadores protegidos por Cloudflare.
¿Por qué ejecutar FlareSolverr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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