Flagsmith es una plataforma de código abierto de feature flags y configuración remota que permite a los desarrolladores implementar código detrás de interruptores, dirigir funciones a segmentos de usuarios y ejecutar pruebas A/B sin necesidad de volver a desplegar. Construido como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly y Split, ofrece valores de flags por entorno, despliegues porcentuales, variaciones multivariadas, registros de auditoría y SDKs para cada lenguaje de programación principal y framework móvil.

Alojar Flagsmith en tu VPS mantiene cada feature flag, segmento de usuario y decisión de despliegue dentro de tu infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría ver cómo se despliega tu producto. El procesador de tareas incluido maneja la entrega de webhooks, los cambios de flags programados y el archivo de registros de auditoría de forma asíncrona sin bloquear las solicitudes de evaluación de flags.