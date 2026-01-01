Instala FitTrackee con un solo clic.
Rastreador de actividades al aire libre autohospedado para cargas GPX, mapas de rutas y estadÃsticas de entrenamiento para correr, andar en bicicleta y hacer senderismo.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FitTrackee
FitTrackee es un rastreador de actividad al aire libre autoalojado, diseÃ±ado para corredores, ciclistas, excursionistas y cualquiera que registre rastros GPX en un reloj deportivo, telÃ©fono o dispositivo GPS. Sube archivos de actividad, visualiza rutas en mapas interactivos y revisa estadÃsticas de distancia, elevaciÃ³n, velocidad y duraciÃ³n â€” todo en una infraestructura de tu propiedad, sin que ninguna plataforma de fitness de terceros recopile tus datos de movimiento.
Ejecutar FitTrackee en un VPS mantiene tu historial de entrenamiento, rastros de ubicaciÃ³n y rÃ©cords personales privados y portÃ¡tiles. El soporte multiusuario, una API REST documentada, datos meteorolÃ³gicos opcionales por entrenamiento y la federaciÃ³n basada en ActivityPub lo convierten en una alternativa prÃ¡ctica a Strava o Garmin Connect para individuos, pequeÃ±os clubes y atletas preocupados por la privacidad.
Funciones clave de FitTrackee
Cargas de archivos GPX
Importa rastros GPX de relojes deportivos, telÃ©fonos y dispositivos GPS para construir un archivo privado de cada actividad al aire libre.
Mapas de ruta interactivos
Visualiza cada entrenamiento en mapas basados en OpenStreetMap con reproducciÃ³n completa del recorrido, zoom y vistas detalladas por segmento.
EstadÃsticas de actividad
Rastrea la distancia, duraciÃ³n, ganancia de elevaciÃ³n, velocidad promedio y ritmo en todos los entrenamientos y periodos de tiempo registrados.
Soporte multideporte
Registra carreras, ciclismo, senderismo, esquÃ y otros deportes al aire libre en una sola lÃnea de tiempo con resÃºmenes por deporte.
API REST y federaciÃ³n
Una API REST documentada y una federaciÃ³n ActivityPub opcional te permiten programar integraciones y compartir actividades a travÃ©s del fediverso.
Controles de privacidad multiusuario
Aloja cuentas para familiares, amigos o miembros del club con configuraciones de visibilidad por actividad y registro administrado por el administrador.
Â¿Por quÃ© ejecutar FitTrackee en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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