Despliega Fireshare con una instalación de un solo clic.
Plataforma autoalojada para compartir videos e imágenes de clips de juegos, con enlaces únicos para compartir y acceso protegido con contraseña.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
Puedes pagar hasta en 12 cuotas
Todo lo que puedes crear con Fireshare
Fireshare es una plataforma de intercambio de medios autoalojada diseñada para compartir clips de juegos, videos e imágenes a través de enlaces únicos y compartibles por elemento. Sube tus grabaciones una vez y compártelas individualmente con amigos o públicamente — cada clip obtiene su propia URL, con protección de contraseña opcional para los elementos que quieras mantener semiprivados.
A diferencia de los servicios de video en la nube, Fireshare se ejecuta completamente en tu propio VPS sin límites de carga, sin marcas de agua y sin necesidad de una cuenta para los espectadores. El contenido está organizado por juego, se puede navegar a través de un feed público o privado, y es suscribible a través de RSS — lo que le da a tu audiencia un hogar adecuado para tu contenido de video sin enviarlos a una plataforma de terceros.
Funciones clave de Fireshare
Enlaces compartibles por clip
Cada video e imagen obtiene una URL pública única que puedes compartir directamente — sin creación forzada de cuenta o redirección a plataforma para los espectadores.
Uso compartido protegido con contraseña
Bloquea clips individuales o todo tu feed con una contraseña para que controles exactamente quién puede ver tu contenido.
Organización Basada en Juegos
Etiqueta y explora contenido por título de juego, manteniendo tus clips organizados y facilitando a los espectadores encontrar material para un juego específico.
Soporte de RSS Feed
Fireshare genera feeds RSS para que los seguidores puedan suscribirse y recibir notificaciones cada vez que publiques nuevos clips o imágenes.
Transcodificación de video integrada
La transcodificación basada en CPU procesa automáticamente las cargas a formatos optimizados para la web, para que los clips se reproduzcan sin problemas en cualquier navegador sin conversión manual.
¿Por qué ejecutar Fireshare en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Ubicación de servidor recomendada:
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Lanzamiento local. Crecimiento global.
El mejor hosting VPS con Docker
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Garantía de reembolso de 30 días
Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.
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