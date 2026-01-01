Implementa FileFlows con una instalación de un solo clic.
Procesador automatizado de archivos multimedia que transcodifica y optimiza inteligentemente tu biblioteca, reduciendo el tamaño de los archivos hasta en un 90%.
Elige un plan VPS para FileFlows
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con FileFlows
FileFlows es un sistema inteligente de procesamiento de archivos que gestiona y optimiza automáticamente tu biblioteca multimedia a través de flujos de trabajo visuales personalizables. Monitorea directorios en busca de nuevos archivos, aplica reglas de transcodificación inteligentes y puede reducir los requisitos de almacenamiento hasta en un 90%, todo sin intervención manual. El soporte de aceleración por hardware para Intel QuickSync, NVIDIA y AMD mantiene el procesamiento rápido incluso en bibliotecas grandes.
Alojar FileFlows en tu VPS proporciona a tus flujos de trabajo multimedia recursos de CPU dedicados las 24 horas del día, mantiene el procesamiento de tu biblioteca completamente privado y evita los costos por archivo y los límites de ancho de banda de los servicios de transcodificación basados en la nube.
Funciones clave de FileFlows
Diseñador de Flujo Visual
Construya pipelines de procesamiento personalizados con un editor de flujo de arrastrar y soltar — no se requiere programación para crear flujos de trabajo complejos de varios pasos.
Hasta 90% de Reducción de Tamaño
La transcodificación inteligente a H.265/HEVC, AV1 y otros códecs modernos reduce drásticamente el tamaño de los archivos mientras se conserva la calidad visual.
Aceleración de hardware
Compatible con codificadores Intel QuickSync, NVIDIA NVENC y AMD para descargar la transcodificación de la CPU y procesar archivos mucho más rápido.
Monitoreo Automático de Archivos
Vigila los directorios en busca de archivos nuevos y activa el procesamiento automáticamente, para que tu biblioteca se mantenga optimizada sin ninguna intervención manual.
Ecosistema de Plugins
Extiende FileFlows con plugins para normalización de audio, gestión de subtítulos, cambio de nombre de archivos e integración con servidores multimedia como Plex y Jellyfin.
¿Por qué ejecutar FileFlows en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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