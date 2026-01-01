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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Fasten Health

Fasten On-Prem es un gestor de expedientes médicos electrónicos (EMR) de código abierto y autoalojado que permite a individuos y familias consolidar datos de salud de médicos, hospitales, laboratorios y dispositivos conectados en un único archivo privado. Construido sobre el estándar de datos de atención médica FHIR y escrito en Go, ingiere registros a través de la entrada manual y cargas de paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes, y los presenta en una línea de tiempo unificada junto con notas, condiciones, medicamentos, alergias y resultados de laboratorio.

Alojar Fasten en su propio VPS mantiene los datos de salud personalmente identificables dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de un proveedor de registros de salud SaaS — importante dada la sensibilidad del historial médico. La base de datos SQLite cifrada, el tiempo de ejecución Go de un solo binario y el registro por usuario significan que un VPS pequeño aloja cómodamente un registro personal o familiar completo.

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Funciones clave de Fasten Health

Importación de FHIR Bundle

Suba paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes o de otros sistemas de atención médica para incorporar el historial médico existente al archivo.

Almacenamiento nativo de FHIR

Almacena los registros en su formato original de recurso FHIR para que las consultas estructuradas, las exportaciones y el procesamiento posterior se mantengan neutrales al proveedor.

Entrada de registro manual

Agregue resultados de laboratorio, afecciones, medicamentos, inmunizaciones y notas manualmente para visitas, proveedores o registros preexistentes que sean anteriores al acceso FHIR.

Cuentas familiares

Administra registros para socios, hijos o familiares mayores desde una sola instancia con cuentas de usuario separadas.

Base de datos cifrada

La base de datos SQLite está cifrada en reposo por defecto, protegiendo los registros de salud sensibles en el disco contra el acceso oportunista.

Adjuntos del documento

Adjunte documentos escaneados, imágenes y archivos PDF a las consultas para que el historial médico completo resida en un solo lugar donde se pueda buscar.

¿Por qué ejecutar Fasten Health en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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