Faktory es un servidor de trabajos en segundo plano independiente que ofrece un potente procesamiento de trabajos a cualquier lenguaje de programación. Proporciona una interfaz sencilla basada en protocolos para que los trabajadores escritos en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP y más puedan compartir la misma infraestructura de trabajos sin estar atados a un único ecosistema de lenguaje.

Alojar Faktory en tu propio VPS te da control total sobre las colas de trabajos, la lógica de reintentos y los datos de rendimiento. El panel de control web integrado te permite monitorear el rendimiento, inspeccionar trabajos fallidos y administrar colas en tiempo real sin necesidad de herramientas adicionales.