Implementa Explo con un solo clic.
Motor de descubrimiento de mÃºsica autoalojado que automÃ¡ticamente crea listas de reproducciÃ³n a partir de las recomendaciones de ListenBrainz y las descarga a tu biblioteca.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Explo
Explo es un servidor de descubrimiento de mÃºsica autoalojado que conecta tu historial de escucha de ListenBrainz con tu biblioteca de mÃºsica personal. Extrae listas de reproducciÃ³n de recomendaciones semanales y diarias de ListenBrainz, encuentra las canciones coincidentes a travÃ©s de YouTube o Soulseek, las descarga y crea listas de reproducciÃ³n directamente dentro de Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic o MPD â€” automÃ¡ticamente, en un horario que tÃº controlas.
A diferencia de los servicios de streaming que ocultan las recomendaciones detrÃ¡s de suscripciones y algoritmos opacos, Explo te ofrece total transparencia: cada recomendaciÃ³n es rastreable a tus datos de escucha reales en ListenBrainz, y cada canciÃ³n descargada reside en tu propio servidor. La interfaz de usuario web integrada te permite gestionar horarios, navegar por el historial de listas de reproducciÃ³n y configurar todas las integraciones sin editar archivos de configuraciÃ³n.
Funciones clave de Explo
Descubrimiento de ListenBrainz
Extrae las listas de reproducciÃ³n Weekly Exploration, Weekly Jams y Daily Jams directamente de tu cuenta de ListenBrainz â€” recomendaciones formadas completamente por tu propio historial de escucha.
Soporte multiservidor
Se integra con Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic y MPD, creando listas de reproducciÃ³n directamente dentro de cualquier servidor de mÃºsica que ya utilices.
AutomatizaciÃ³n programada
Los horarios de cron configurables ejecutan el descubrimiento automÃ¡ticamente; configÃºralo una vez y mÃºsica nueva aparecerÃ¡ en tu biblioteca cada semana sin necesidad de pasos manuales.
Descarga de YouTube y Soulseek
Encuentra y descarga pistas a travÃ©s de YouTube (con yt-dlp) o Soulseek (vÃa Slskd), con filtros de calidad, selecciÃ³n de formato y deduplicaciÃ³n inteligente.
GestiÃ³n de la interfaz de usuario web
Explorar archivos de listas de reproducciÃ³n, activar ejecuciones manuales, ajustar programaciones y gestionar todas las configuraciones del servidor de mÃºsica desde una Ãºnica interfaz de navegador autenticada.
Â¿Por quÃ© ejecutar Explo en Hostinger?
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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