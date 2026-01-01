Explo es un servidor de descubrimiento de mÃºsica autoalojado que conecta tu historial de escucha de ListenBrainz con tu biblioteca de mÃºsica personal. Extrae listas de reproducciÃ³n de recomendaciones semanales y diarias de ListenBrainz, encuentra las canciones coincidentes a travÃ©s de YouTube o Soulseek, las descarga y crea listas de reproducciÃ³n directamente dentro de Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic o MPD â€” automÃ¡ticamente, en un horario que tÃº controlas.

A diferencia de los servicios de streaming que ocultan las recomendaciones detrÃ¡s de suscripciones y algoritmos opacos, Explo te ofrece total transparencia: cada recomendaciÃ³n es rastreable a tus datos de escucha reales en ListenBrainz, y cada canciÃ³n descargada reside en tu propio servidor. La interfaz de usuario web integrada te permite gestionar horarios, navegar por el historial de listas de reproducciÃ³n y configurar todas las integraciones sin editar archivos de configuraciÃ³n.