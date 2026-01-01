ErsatzTV es una plataforma de cĆ³digo abierto autoalojada que transforma una biblioteca de medios personal āPlex, Jellyfin, Emby o archivos localesā en canales de televisiĆ³n en vivo, programados a medida, con una guĆ­a electrĆ³nica de programas real. Los canales se transmiten como listas de reproducciĆ³n M3U/HLS a las que cualquier cliente compatible con IPTV puede sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, televisores inteligentes, decodificadores y aplicaciones mĆ³viles.

Alojar ErsatzTV en tu propio VPS te ofrece un reemplazo de cable clĆ”sico privado construido completamente a partir de medios que ya posees, sin suscribirte a un servicio de streaming ni ser interrumpido por anuncios. Programa maratones temĆ”ticos, rotaciones de estilo noticiero, canales de videos musicales o bloques de programaciĆ³n infantil, luego mĆ­ralos en cualquier dispositivo compatible con IPTV.