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Servidor IPTV autoalojado que convierte una biblioteca multimedia personal en canales de TV en vivo personalizados 24/7 con guĆ­a electrĆ³nica de programaciĆ³n.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con ErsatzTV

ErsatzTV es una plataforma de cĆ³digo abierto autoalojada que transforma una biblioteca de medios personal āPlex, Jellyfin, Emby o archivos localesā en canales de televisiĆ³n en vivo, programados a medida, con una guĆ­a electrĆ³nica de programas real. Los canales se transmiten como listas de reproducciĆ³n M3U/HLS a las que cualquier cliente compatible con IPTV puede sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, televisores inteligentes, decodificadores y aplicaciones mĆ³viles.

Alojar ErsatzTV en tu propio VPS te ofrece un reemplazo de cable clĆ”sico privado construido completamente a partir de medios que ya posees, sin suscribirte a un servicio de streaming ni ser interrumpido por anuncios. Programa maratones temĆ”ticos, rotaciones de estilo noticiero, canales de videos musicales o bloques de programaciĆ³n infantil, luego mĆ­ralos en cualquier dispositivo compatible con IPTV.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ErsatzTV

Canales personalizados 24/7

Crea cualquier cantidad de canales en vivo combinando colecciones, listas de reproducciĆ³n y reglas de programaciĆ³n en transmisiones continuas.

Salida de IPTV y EPG

Exponga los canales como listas de reproducciĆ³n M3U con una guĆ­a electrĆ³nica de programas XMLTV completa para que cualquier cliente de IPTV sintonice como si fuera cable.

Plex / Jellyfin / Emby

ConĆ©ctese directamente a las bibliotecas de servidores de medios existentes o escanee carpetas locales para que el mismo contenido multimedia impulse las aplicaciones VOD y sus canales de TV.

TranscodificaciĆ³n de hardware

AceleraciĆ³n opcional de NVENC, QSV, VAAPI, AMF y VideoToolbox para mantener el uso de la CPU manejable mientras se sirven transmisiones en vivo.

Marcas de agua y cortinillas

Superponga marcas de agua del canal, inserte bumpers e intros, y corte la programaciĆ³n con interrupciones personalizadas para una sensaciĆ³n de canal real.

Canales de videos musicales

Mezcla videos musicales y audio en canales cronolĆ³gicos o temĆ”ticos, completo con visualizaciĆ³n de carĆ”tulas y programaciĆ³n basada en metadatos.

ĀæPor quĆ© ejecutar ErsatzTV en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Immich es una soluciĆ³n autoalojada de alto rendimiento para gestionar fotos y vĆ­deos

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