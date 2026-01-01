Despliega ErsatzTV con instalaciĆ³n de un solo clic.
Servidor IPTV autoalojado que convierte una biblioteca multimedia personal en canales de TV en vivo personalizados 24/7 con guĆa electrĆ³nica de programaciĆ³n.
Elige un plan VPS para ErsatzTV
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ErsatzTV
ErsatzTV es una plataforma de cĆ³digo abierto autoalojada que transforma una biblioteca de medios personal āPlex, Jellyfin, Emby o archivos localesā en canales de televisiĆ³n en vivo, programados a medida, con una guĆa electrĆ³nica de programas real. Los canales se transmiten como listas de reproducciĆ³n M3U/HLS a las que cualquier cliente compatible con IPTV puede sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, televisores inteligentes, decodificadores y aplicaciones mĆ³viles.
Alojar ErsatzTV en tu propio VPS te ofrece un reemplazo de cable clĆ”sico privado construido completamente a partir de medios que ya posees, sin suscribirte a un servicio de streaming ni ser interrumpido por anuncios. Programa maratones temĆ”ticos, rotaciones de estilo noticiero, canales de videos musicales o bloques de programaciĆ³n infantil, luego mĆralos en cualquier dispositivo compatible con IPTV.
Funciones clave de ErsatzTV
Canales personalizados 24/7
Crea cualquier cantidad de canales en vivo combinando colecciones, listas de reproducciĆ³n y reglas de programaciĆ³n en transmisiones continuas.
Salida de IPTV y EPG
Exponga los canales como listas de reproducciĆ³n M3U con una guĆa electrĆ³nica de programas XMLTV completa para que cualquier cliente de IPTV sintonice como si fuera cable.
Plex / Jellyfin / Emby
ConĆ©ctese directamente a las bibliotecas de servidores de medios existentes o escanee carpetas locales para que el mismo contenido multimedia impulse las aplicaciones VOD y sus canales de TV.
TranscodificaciĆ³n de hardware
AceleraciĆ³n opcional de NVENC, QSV, VAAPI, AMF y VideoToolbox para mantener el uso de la CPU manejable mientras se sirven transmisiones en vivo.
Marcas de agua y cortinillas
Superponga marcas de agua del canal, inserte bumpers e intros, y corte la programaciĆ³n con interrupciones personalizadas para una sensaciĆ³n de canal real.
Canales de videos musicales
Mezcla videos musicales y audio en canales cronolĆ³gicos o temĆ”ticos, completo con visualizaciĆ³n de carĆ”tulas y programaciĆ³n basada en metadatos.
ĀæPor quĆ© ejecutar ErsatzTV en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.