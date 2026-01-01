Despliega Ente con instalación en un solo clic.
Respaldo de fotos y videos cifrado de extremo a extremo y de código abierto con álbumes compartidos y aprendizaje automático en el dispositivo.
Elige un plan VPS para Ente
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Ente
Ente es un servicio de fotos y videos completamente de código abierto, cifrado de extremo a extremo, que prioriza la privacidad. Cada archivo se cifra en tu dispositivo antes de que llegue al servidor, por lo que solo tú y las personas que invites explícitamente podrán ver tus recuerdos.
Alojar Ente en tu propio VPS te da la propiedad completa de la base de datos subyacente y del almacenamiento de objetos compatible con S3, manteniendo los mismos clientes web, móviles y de escritorio pulidos que usa el servicio público. Álbumes familiares, enlaces públicos, reconocimiento facial en el dispositivo y almacenamiento ilimitado, todo permanece bajo tu control en lugar del de un tercero.
Funciones clave de Ente
Cifrado de extremo a extremo
Cada foto y video se cifra en tu dispositivo utilizando primitivas criptográficamente auditadas antes de ser subido, por lo que ni el servidor ni nadie más puede leer tu biblioteca.
Clientes multiplataforma
Aplicaciones nativas de iOS y Android, aplicaciones de escritorio para macOS, Windows y Linux, además de una aplicación web, mantienen tu biblioteca accesible en todas partes con copia de seguridad automática en segundo plano.
Álbumes familiares compartidos
Crea álbumes compartidos con miembros de la familia o envía enlaces públicos con contraseñas y caducidad opcionales, todo sin exponer los archivos subyacentes en texto sin formato.
Reconocimiento facial en el dispositivo
El aprendizaje automático se ejecuta completamente en el cliente para agrupar personas, detectar objetos y potenciar la búsqueda semántica sin enviar nunca datos no cifrados al servidor.
Almacenamiento compatible con S3
El bucket MinIO integrado almacena objetos localmente en el VPS y puede ser intercambiado por Backblaze B2, Wasabi o cualquier proveedor compatible con S3 cuando las bibliotecas crezcan.
Clientes de código abierto
Cada componente, incluyendo las aplicaciones móviles y de escritorio, es de código fuente abierto y auditable de forma independiente para que puedas verificar la criptografía por ti mismo.
¿Por qué ejecutar Ente en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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