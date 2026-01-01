Emby es un servidor multimedia personal completo que reÃºne toda tu colecciÃ³n de medios â€”pelÃ­culas, programas de televisiÃ³n, mÃºsica y fotosâ€” en una Ãºnica plataforma unificada. Convierte y transmite contenido automÃ¡ticamente a cualquier dispositivo, con transcodificaciÃ³n en tiempo real que garantiza una reproducciÃ³n fluida, independientemente de las capacidades del cliente o las condiciones de la red.

Alojar Emby en tu propio VPS te brinda disponibilidad 24/7, velocidades de carga de nivel empresarial para la transmisiÃ³n remota y recursos de transcodificaciÃ³n dedicados para mÃºltiples espectadores simultÃ¡neos. Tu biblioteca de medios y metadatos permanecen completamente bajo tu control, sin niveles de suscripciÃ³n que limiten la reproducciÃ³n o el almacenamiento.