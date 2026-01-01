Despliega EmailEngine con un solo clic.
API de correo electrónico autoalojada que conecta cuentas IMAP y SMTP y las expone como una interfaz REST unificada.
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Todo lo que puedes crear con EmailEngine
EmailEngine es un servicio autoalojado que se conecta a buzones IMAP y SMTP — incluyendo Gmail, Outlook y cualquier proveedor estándar — y expone todas las operaciones de correo electrónico a través de una única API REST. En lugar de escribir código de aplicación que se comunique directamente con IMAP, los desarrolladores registran cuentas de correo electrónico con EmailEngine y luego envían, reciben, buscan y sincronizan correos electrónicos a través de puntos finales HTTP limpios.
Alojar EmailEngine en tu propio VPS mantiene las credenciales de las cuentas de correo electrónico y los datos de los mensajes dentro de tu propia infraestructura. EmailEngine maneja la reconexión, el cifrado de credenciales y la entrega de webhooks para que el código de la aplicación se centre en la lógica de negocio en lugar de en el manejo del protocolo de correo electrónico. Se incluye una prueba de 14 días; se requiere una licencia para su uso continuo en producción.
Funciones clave de EmailEngine
API REST de correo electrónico unificada
Accede a todas las operaciones IMAP y SMTP — enviar, recibir, buscar, sincronizar — a través de un único punto final HTTP independientemente del proveedor de correo electrónico.
Gestión de múltiples cuentas
Registrar múltiples cuentas de correo electrónico de cualquier proveedor y gestionar todas las bandejas de entrada a través de una API consistente sin trabajo de integración por proveedor.
Entrega de eventos de Webhook
Reciba notificaciones HTTP en tiempo real cuando lleguen nuevos correos electrónicos, se lean los mensajes o cambie el estado del buzón, sin necesidad de sondeo.
Cifrado de credenciales
Todas las contraseñas de cuentas de correo electrónico almacenadas y los tokens de OAuth se cifran usando la clave secreta maestra que configuras en la implementación.
Proxy de envío SMTP
Enviar correos electrónicos en nombre de cuentas registradas a través de un proxy SMTP integrado sin exponer las credenciales sin procesar a los servicios de envío.
¿Por qué ejecutar EmailEngine en Hostinger?
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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