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Gestor de colecciones autoalojado que cataloga y valora vinilos, CDs, libros, películas y videojuegos en una sola biblioteca.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con DVinyl

DVinyl es un gestor de colecciones de código abierto creado para entusiastas de los medios físicos que desean un hogar único y personalizable para sus vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos. Obtiene metadatos enriquecidos y carátulas de Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, luego estima el valor de mercado de los lanzamientos musicales para que los coleccionistas puedan saber cuánto valen realmente sus estanterías.

Alojar DVinyl en tu propio VPS mantiene el inventario completo de tu colección, las etiquetas de ubicación y los datos de tu lista de deseos bajo tu control, en lugar de estar encerrados en una aplicación de terceros o una hoja de cálculo. La base de datos MongoDB incluida asegura que tu catálogo persista a través de las actualizaciones, y un sistema de autenticación privado te permite navegar solo o compartir una vista de solo lectura con amigos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DVinyl

Biblioteca multiformato

Cataloga vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos lado a lado en una colección unificada en lugar de hacer malabares con aplicaciones separadas.

Valuación de mercado de Discogs

Obtén estimaciones de mercado en tiempo real (bajas, medias y altas) de Discogs para que siempre sepas cuánto vale tu colección de música en el mercado secundario.

Importación de Discogs con un clic

Importa una colección completa existente de Discogs con un solo clic o añade nuevos artículos por ID de lanzamiento sin volver a escribir los datos del artista, sello o pista.

Panel personalizable

Crea tu vista de inicio con widgets de estadísticas modulares, atajos de navegación configurables y temas visuales por categoría que coincidan con tu forma de navegar.

Seguimiento de ubicación física

Etiqueta dónde vive cada artículo en tus estantes, en almacenamiento o en préstamo, para que puedas encontrar un registro o libro específico sin tener que revisar toda la colección.

Lista de deseos y compartir

Rastrea futuros hallazgos en una lista de deseos dedicada y expón tu catálogo a través de autenticación integrada para navegación privada o compartir solo para lectura.

¿Por qué ejecutar DVinyl en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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