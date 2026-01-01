Drizzle Gateway es una versión mejorada y autoalojada de Drizzle Studio que proporciona a desarrolladores y administradores de bases de datos una interfaz web completa para gestionar sus bases de datos. Construido sobre el ecosistema Drizzle ORM, ofrece creación avanzada de consultas, visualización de esquemas en tiempo real y gestión de migraciones en una sola herramienta accesible desde cualquier navegador.

La aplicación admite múltiples conexiones simultáneas a bases de datos, convirtiéndola en un centro centralizado para equipos que trabajan en entornos de desarrollo, staging y producción. La protección con contraseña maestra asegura el acceso, mientras que el almacenamiento persistente mantiene intactas todas las configuraciones de conexión y las consultas guardadas a través de los reinicios. El autoalojamiento garantiza que las credenciales sensibles de la base de datos nunca salgan de tu infraestructura.