Implementa Drizzle Gateway con una instalación de un solo clic.
Estudio de gestión de bases de datos autohospedado, basado en el ecosistema Drizzle ORM, con constructor visual de consultas y soporte para múltiples bases de datos.
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Todo lo que puedes crear con Drizzle Gateway
Drizzle Gateway es una versión mejorada y autoalojada de Drizzle Studio que proporciona a desarrolladores y administradores de bases de datos una interfaz web completa para gestionar sus bases de datos. Construido sobre el ecosistema Drizzle ORM, ofrece creación avanzada de consultas, visualización de esquemas en tiempo real y gestión de migraciones en una sola herramienta accesible desde cualquier navegador.
La aplicación admite múltiples conexiones simultáneas a bases de datos, convirtiéndola en un centro centralizado para equipos que trabajan en entornos de desarrollo, staging y producción. La protección con contraseña maestra asegura el acceso, mientras que el almacenamiento persistente mantiene intactas todas las configuraciones de conexión y las consultas guardadas a través de los reinicios. El autoalojamiento garantiza que las credenciales sensibles de la base de datos nunca salgan de tu infraestructura.
Funciones clave de Drizzle Gateway
Constructor visual de consultas
Construye y ejecuta consultas de base de datos a través de una interfaz intuitiva con seguridad de tipos — no se requiere SQL sin procesar para operaciones comunes.
Visualización de esquema
Visualiza la estructura de tu base de datos y las relaciones en un diagrama visual en tiempo real que se actualiza a medida que realizas cambios en el esquema.
Conexiones a múltiples bases de datos
Administrar conexiones a múltiples bases de datos simultáneamente, cambiando entre entornos sin salir de la interfaz.
Gestión de migración
Genera, previsualiza y aplica migraciones de esquema directamente desde la interfaz de usuario, manteniendo la evolución de tu base de datos organizada y auditable.
Protección con contraseña maestra
Asegura el acceso a todas las conexiones de base de datos detrás de una única contraseña maestra, manteniendo las credenciales seguras en tu VPS.
¿Por qué ejecutar Drizzle Gateway en Hostinger?
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