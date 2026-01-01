Implementa draw.io con un solo clic.
Aplicación de diagramación gratuita y de código abierto para crear diagramas de flujo, diagramas de red, UML y visualizaciones de arquitectura — completamente autoalojada.
Elige un plan VPS para draw.io
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con draw.io
draw.io (diagrams.net) es una herramienta de diagramación gratuita y de código abierto en la que confían millones de ingenieros, arquitectos y analistas de negocios. Soporta una amplia gama de tipos de diagramas — diagramas de flujo, diagramas de clases UML, diagramas de entidad-relación, mapas de red e infraestructura, flujos de trabajo BPMN y más — todo desde un editor pulido basado en navegador.
Alojar draw.io en tu propio VPS significa que todos los datos de los diagramas permanecen dentro de tu infraestructura. No se envían archivos a servidores externos, lo que lo convierte en la opción predeterminada para equipos en industrias reguladas o aquellos con requisitos estrictos de residencia de datos. La imagen de Docker es sin estado y ligera, sin dependencias de base de datos.
Funciones clave de draw.io
Cero dependencias externas
draw.io se ejecuta como un único contenedor sin estado y sin necesidad de base de datos — los datos del diagrama nunca salen de su servidor.
Amplio soporte para diagramas
Crea diagramas de flujo, UML, diagramas ER, mapas de red, flujos de trabajo BPMN y wireframes desde un editor unificado.
Integraciones de almacenamiento en la nube
Conecta Google Drive, Microsoft OneDrive y GitLab para almacenar y versionar diagramas junto con tus archivos existentes.
Exportación del lado del servidor
Exporte diagramas a formatos PDF, PNG, SVG y Visio (.vsdx) directamente en el servidor sin procesamiento del lado del cliente.
Editor sin conexión
Funciona completamente sin conexión al añadir
?offline=1 a la URL — ideal para entornos aislados o restringidos.
¿Por qué ejecutar draw.io en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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