draw.io (diagrams.net) es una herramienta de diagramación gratuita y de código abierto en la que confían millones de ingenieros, arquitectos y analistas de negocios. Soporta una amplia gama de tipos de diagramas — diagramas de flujo, diagramas de clases UML, diagramas de entidad-relación, mapas de red e infraestructura, flujos de trabajo BPMN y más — todo desde un editor pulido basado en navegador.

Alojar draw.io en tu propio VPS significa que todos los datos de los diagramas permanecen dentro de tu infraestructura. No se envían archivos a servidores externos, lo que lo convierte en la opción predeterminada para equipos en industrias reguladas o aquellos con requisitos estrictos de residencia de datos. La imagen de Docker es sin estado y ligera, sin dependencias de base de datos.