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Todo lo que puedes crear con drawDB

drawDB es un editor de diagramas de entidad-relación de bases de datos gratuito y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador. Permite a los desarrolladores y administradores de bases de datos diseñar, visualizar y documentar esquemas de bases de datos relacionales a través de un lienzo de arrastrar y soltar, para luego exportar el diseño terminado como sentencias SQL DDL listas para ejecutarse en MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB o SQL Server.

Alojar drawDB por cuenta propia le da a tu equipo una herramienta interna compartida para el diseño de bases de datos sin enviar los detalles del esquema a servicios en la nube de terceros. Dado que la aplicación es puramente frontend, sin dependencia de backend o base de datos, se implementa como un único contenedor ligero y permanece activa independientemente de la disponibilidad de servicios externos.

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Funciones clave de drawDB

Diseño de Esquema Visual

Arrastrar y soltar tablas, definir columnas y tipos de datos, y dibujar relaciones en un lienzo sin escribir SQL manualmente.

Exportación e Importación de SQL

Genera DDL listo para ejecutar para MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB y SQL Server, o importa SQL existente para visualizarlo al instante.

No se requiere backend

Se ejecuta como un único contenedor Nginx sin base de datos ni dependencias del lado del servidor — los diagramas se almacenan en el navegador usando IndexedDB.

Personalización de Diagramas

Personaliza los colores de la tabla, agrega notas y áreas para agrupar tablas relacionadas, y controla el diseño del lienzo para que coincida con tu forma de pensar sobre tu esquema.

Exportar a Múltiples Formatos

Exportar diagramas como PNG, JSON o SQL para que puedas incrustarlos en la documentación, compartirlos con tus compañeros de equipo o controlar las versiones de tu diseño de esquema.

¿Por qué ejecutar drawDB en Hostinger?

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