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Descargador de música que obtiene audio de YouTube usando enlaces de Spotify, etiquetando archivos automáticamente con metadatos, carátulas de álbum y letras.

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Todo lo que puedes crear con Downtify

Downtify es una aplicación de descarga de música autoalojada que conecta los ricos metadatos de Spotify con la biblioteca de audio de YouTube. Pega cualquier enlace de Spotify —una sola canción, un álbum o una lista de reproducción completa— y Downtify obtiene el audio y enriquece el archivo resultante con la carátula del álbum, información del artista, números de pista, letras y etiquetas de género automáticamente.

La interfaz web es intencionalmente mínima: envía una URL, recibe un archivo de audio completamente etiquetado. Los archivos descargados se almacenan en un volumen persistente, lo que facilita la integración de la colección con cualquier gestor de biblioteca multimedia. Las notificaciones de escritorio te alertan cuando finalizan las descargas grandes. El autoalojamiento te da control total sobre tu biblioteca de música sin depender de la disponibilidad de streaming o de tarifas por reproducción.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Downtify

Descargas de enlaces de Spotify

Acepta URLs de Spotify para pistas individuales, álbumes y listas de reproducción, luego busca automáticamente el audio correspondiente en YouTube.

Etiquetado automático de metadatos

Incrusta la carátula del álbum, las letras, los detalles del artista, los números de pista y las etiquetas de género en cada archivo descargado para una organización limpia de la biblioteca.

Soporte para listas de reproducción por lotes

Descarga álbumes y listas de reproducción completos en una sola operación, gestionando la cola y el seguimiento del progreso en segundo plano.

Notificaciones de escritorio

Te avisa cuando las descargas se completan para que puedas continuar con otras tareas mientras se procesan grandes lotes.

Almacenamiento persistente

Guarda todas las descargas en un volumen dedicado que sobrevive a los reinicios del contenedor y se integra con herramientas externas de la biblioteca de medios.

¿Por qué ejecutar Downtify en Hostinger?

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