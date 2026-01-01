Implementa DOMjudge con instalación de un solo clic.
Juez automatizado de concursos de programación de código abierto utilizado para competencias estilo ICPC con envíos, marcadores y gestión de equipos.
Elige un plan VPS para DOMjudge
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con DOMjudge
DOMjudge es un sistema de juez automatizado de código abierto y maduro para organizar concursos de programación al estilo ICPC. Impulsa eventos regionales y finales mundiales de ICPC, cursos de programación universitarios y concursos en línea, proporcionando una interfaz web para que los concursantes envíen soluciones y para que los jueces y administradores gestionen problemas, lenguajes, equipos y marcadores en vivo.
Alojar DOMjudge en tu propio VPS mantiene cada envío, caso de prueba y resultado de evaluación en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por concursante y sin límites de carga impuestos por un servicio alojado. El servidor es completamente funcional por sí mismo para configurar concursos, problemas y equipos, mientras que la evaluación de lenguajes compilados la realizan trabajadores judgehost separados y en entornos aislados que puedes adjuntar más tarde.
Funciones clave de DOMjudge
Evaluación estilo ICPC
Implementa las reglas utilizadas por el Concurso Internacional Universitario de Programación ICPC, incluyendo el tiempo de penalización, la congelación del marcador y categorías de veredicto como Respuesta Incorrecta, Límite de Tiempo y Error de Ejecución.
Marcadores en vivo
Los marcadores públicos y del jurado se actualizan en tiempo real a medida que llegan las entregas, con congelamiento configurable cerca del final del concurso para finales dramáticos.
Gestión de equipos y concursos
IU web de administración para gestionar concursos, equipos, usuarios, afiliaciones, problemas, idiomas y aclaraciones en múltiples eventos paralelos.
Servidores de jueces en entorno aislado
Los trabajadores judgehost, desplegables de forma independiente, compilan y ejecutan envíos en sandboxes aislados basados en cgroups con límites estrictos de CPU, memoria y disco.
API REST y CLP
Una API REST documentada, más la integración con la especificación de la API de Concursos, le permite conectar marcadores externos, herramientas de resolución y el ecosistema de herramientas de la ICPC.
Soporte multilenguaje
Se envía con soporte de evaluación para C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go y muchos otros lenguajes, con configuración completa de compilación y ejecución por lenguaje.
¿Por qué ejecutar DOMjudge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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