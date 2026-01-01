Implementa Dockge con instalación de un solo clic.
Interfaz de usuario reactiva y autoalojada para administrar pilas de Docker Compose sin tocar la línea de comandos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Dockge
Dockge es un gestor de pilas de Docker Compose enfocado y autoalojado, creado por el desarrollador de Uptime Kuma. En lugar de intentar gestionar cada primitiva de Docker, hace una cosa bien: te permite crear, editar, iniciar, detener y eliminar pilas de Compose a través de una interfaz web rápida y reactiva. El editor YAML integrado cuenta con resaltado de sintaxis y validación en tiempo real, y puedes convertir comandos docker run existentes a formato Compose en segundos.
Almacenar las pilas como archivos planos en el disco significa que Dockge se integra naturalmente en cualquier flujo de trabajo de respaldo o control de versiones. El autoalojamiento mantiene la configuración de tu infraestructura privada y te proporciona una interfaz de gestión persistente que siempre está disponible, incluso cuando estás lejos de la terminal.
Funciones clave de Dockge
Editor YAML interactivo
El resaltado de sintaxis y la validación en vivo facilitan escribir y actualizar archivos Compose directamente en el navegador.
Transmisión de registros en tiempo real
Los registros del contenedor se transmiten en vivo en la interfaz de usuario para que puedas monitorear el inicio, los errores y la salida sin abrir una terminal.
docker run converter
Pega cualquier comando docker run y Dockge lo convierte en un docker-compose.yaml listo para usar automáticamente.
Almacenamiento de pila basado en archivos
Todos los archivos de Compose se almacenan como archivos planos en disco, lo que facilita las copias de seguridad y el control de versiones.
Huella ligera
El consumo mínimo de recursos deja la CPU y la memoria disponibles para las aplicaciones que realmente estás gestionando.
¿Por qué ejecutar Dockge en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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