Docker Registry es el sistema oficial de almacenamiento y distribución de código abierto para imágenes Docker. Ejecutar tu propio registro le da a tu equipo un repositorio privado y de alto rendimiento para imágenes de contenedores, manteniendo el código de aplicación propietario fuera de los centros públicos y asegurando extracciones de imágenes rápidas y fiables para tus pipelines de CI/CD y despliegues de producción.

El autoalojamiento en tu VPS significa que los datos de las imágenes nunca salen de tu infraestructura, lo que simplifica el cumplimiento de las políticas de gobernanza de datos y elimina la dependencia de servicios externos. Tú controlas el acceso, las políticas de retención y la capacidad de almacenamiento, sin tarifas por imagen ni límites de ancho de banda impuestos por los proveedores de registros alojados.