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CMS sin interfaz de cÃ³digo abierto que expone cualquier modelo de datos a travÃ©s de APIs REST y GraphQL autogeneradas.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Daptin

Daptin es un backend-as-a-service de cÃ³digo abierto que convierte cualquier modelo de datos en una API REST y GraphQL completa, con autenticaciÃ³n de usuario, permisos basados en roles y mÃ¡quinas de estado integradas. En lugar de escribir manejadores de endpoints, defines entidades y relaciones en YAML o JSON, y Daptin genera automÃ¡ticamente la interfaz CRUD completa, el panel de control y la especificaciÃ³n OpenAPI.

Alojar Daptin en tu propio VPS mantiene los registros de usuario, las credenciales de OAuth y los activos cargados completamente bajo tu control, sin tarifas por solicitud. El despliegue de un solo binario incluye soporte integrado para SQLite, PostgreSQL y MySQL, ademÃ¡s de adaptadores de almacenamiento respaldados por rclone para columnas de archivos sincronizadas en la nube y paquetes de marketplace integrados para habilitar funciones de forma selectiva.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Daptin

APIs autogeneradas

Define entidades en YAML o JSON y Daptin expone instantÃ¡neamente puntos finales REST, un esquema GraphQL y una especificaciÃ³n OpenAPI â€” no se requiere cÃ³digo de controlador.

Backend multibase de datos

Ejecute la misma instancia de Daptin contra SQLite para inicios rÃ¡pidos, o escale a PostgreSQL y MySQL sin cambiar una sola lÃ­nea de las definiciones del modelo.

AutenticaciÃ³n y permisos

La gestiÃ³n de usuarios integrada, el inicio de sesiÃ³n social OAuth2, la autorizaciÃ³n JWT y los permisos detallados por fila eliminan la necesidad de un servicio de identidad separado.

Acciones y mÃ¡quinas de estado

Modele flujos de trabajo empresariales directamente dentro de Daptin utilizando cadenas de acciones y mÃ¡quinas de estados finitos, reemplazando el cÃ³digo de servidor personalizado para la orquestaciÃ³n CRUD tÃ­pica.

SincronizaciÃ³n de almacenamiento en la nube

Las columnas de activos almacenan archivos a travÃ©s de proveedores compatibles con rclone, lo que le permite sincronizar cargas a S3, Google Drive, Dropbox y docenas de otros backends de forma predeterminada.

Â¿Por quÃ© ejecutar Daptin en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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