Damselfly es una aplicación de gestión de fotografías basada en servidor, diseñada para bibliotecas muy grandes. Indexa una carpeta de imágenes de nivel superior, crea miniaturas en segundo plano y te permite buscar en etiquetas de palabras clave IPTC, nombres de carpetas, metadatos EXIF, caras y objetos detectados a través de una interfaz de usuario rápida de Blazor WebAssembly. El reconocimiento facial y la detección de objetos se ejecutan localmente y sin conexión, sin dependencia de SaaS.

Alojar Damselfly en tu propio VPS mantiene los metadatos de las fotos, los vectores faciales y la estructura de la biblioteca dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un servicio de fotos público. La plataforma maneja más de 500,000 catálogos de imágenes con búsquedas en menos de un segundo, admite cuentas multiusuario con derechos basados en roles y se empareja con el cliente de escritorio de Damselfly para flujos de trabajo de edición con sincronización a laptop.