Implementa Cross-seed con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Herramienta automatizada de siembra cruzada que encuentra torrents coincidentes en diferentes trackers privados para maximizar tu relaciĆ³n de siembra.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Cross-seed
Cross-seed es una herramienta de automatizaciĆ³n de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para ayudar a los usuarios de torrents a encontrar y aĆ±adir cross-seeds ā torrents que existen en mĆŗltiples trackers privados pero que comparten archivos idĆ©nticos. Al comparar tus descargas existentes con indexadores como Prowlarr o Jackett, identifica lanzamientos coincidentes y los aĆ±ade automĆ”ticamente a tu cliente de torrents, permitiĆ©ndote sembrar en trackers adicionales sin volver a descargar ningĆŗn dato.
Ejecutar Cross-seed en un VPS asegura una operaciĆ³n continua 24/7, buscando nuevas oportunidades de cross-seed cada vez que surgen. Se integra con clientes de torrents populares como qBittorrent, Deluge y rTorrent, y soporta la coincidencia basada en datos que funciona incluso cuando los nombres de los lanzamientos difieren entre trackers.
Funciones clave de Cross-seed
Siembra cruzada automĆ”tica
Escanea tus descargas existentes y encuentra torrents coincidentes en otros rastreadores para que puedas sembrar mĆ”s sin descargar nada adicional.
Soporte de mĆŗltiples trackers
Se conecta a Prowlarr o Jackett para buscar en docenas de rastreadores privados y pĆŗblicos simultĆ”neamente desde una Ćŗnica configuraciĆ³n.
IntegraciĆ³n de Cliente Torrent
Funciona de forma nativa con qBittorrent, Deluge, Transmission y rTorrent para inyectar torrents de siembra cruzada directamente en tu cliente.
Coincidencia basada en datos
Coincide con torrents por el contenido y tamaĆ±o del archivo en lugar de solo por los nombres, detectando semillas cruzadas incluso cuando los tĆtulos de las versiones difieren entre los rastreadores.
Modo Daemon
Se ejecuta como un servicio persistente en segundo plano que monitorea nuevas descargas y encuentra automĆ”ticamente oportunidades de cross-seeding en tiempo real.
ĀæPor quĆ© ejecutar Cross-seed en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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