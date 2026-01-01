Implementa COPS con instalación en un clic.
Servidor PHP OPDS y HTML ligero para tu biblioteca de libros electrónicos Calibre, optimizado para alojamiento compartido y configuraciones de bajos recursos.
Elige un plan VPS para COPS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con COPS
COPS (Servidor PHP OPDS de Calibre) es una alternativa rápida y de solo lectura al servidor de contenido integrado de Calibre. Expone una biblioteca de Calibre existente —el archivo estándar
metadata.db— a través de una interfaz HTML sencilla para navegadores y una fuente OPDS para lectores de libros electrónicos como Moon+ Reader, KyBook, Aldiko y Marvin. Debido a que funciona con PHP puro sin base de datos propia, se mantiene receptivo en hardware modesto y se inicia en segundos.
Alojar COPS en un VPS proporciona a los lectores de libros electrónicos móviles un punto final de catálogo rápido sin necesidad de mantener una instancia de escritorio de Calibre en funcionamiento, y se combina naturalmente con Calibre-Web para los usuarios que desean un catálogo público de solo lectura separado de su interfaz de usuario de gestión completa.
Funciones clave de COPS
Fuente OPDS nativa
Catálogo OPDS 1.1 integrado para que las aplicaciones de lectura móvil puedan navegar, buscar y descargar de tu biblioteca Calibre de inmediato.
Lee Calibre metadata.db
Se conecta directamente a la misma base de datos SQLite que usa Calibre — sin importación, sin biblioteca duplicada, sin paso de sincronización.
Huella ligera
PHP puro sin base de datos externa, para que se mantenga rápido en planes VPS pequeños y maneje bibliotecas con miles de títulos.
Lector en el navegador
Lee archivos EPUB directamente en el navegador a través de Monocle, para que los usuarios puedan previsualizar libros sin descargarlos primero.
Temas personalizados y configuración
Ajustable por instancia a través de
local.php — elige un tema, establece el tamaño de página, restringe el acceso o expón varias bases de datos a la vez.
¿Por qué ejecutar COPS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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