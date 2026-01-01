Convoy es una puerta de enlace de webhooks nativa de la nube de código abierto, diseñada para ingerir, persistir, depurar, entregar y gestionar de forma segura millones de eventos de webhook a escala. Diseñada para equipos de ingeniería que envían eventos a clientes o reciben eventos de terceros, resuelve el problema operativo de construir una infraestructura de webhook fiable: reintentos automáticos, verificación de firmas, manejo de mensajes fallidos y un panel de administración completo para inspeccionar cada entrega.

Alojar Convoy por cuenta propia mantiene las cargas útiles de eventos, los puntos finales de los clientes y los registros de entrega dentro de su VPS, sin precios por evento y sin visibilidad de terceros sobre su tráfico. PostgreSQL y Redis se envían preconfigurados para que la puerta de enlace esté lista para cargas de trabajo de webhook de producción desde el primer despliegue.