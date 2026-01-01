Coder es la plataforma de código abierto líder para entornos de desarrollo en la nube autoalojados, utilizada por organizaciones de ingeniería para estandarizar, asegurar y escalar su infraestructura de desarrollo. Los equipos de plataforma definen los espacios de trabajo como plantillas de Terraform —especificando el IDE, las dependencias, la asignación de recursos y el acceso a la red— y los desarrolladores implementan entornos consistentes y listos para codificar en minutos, en lugar de pasar días en la configuración local.

Alojar Coder en tu VPS significa que el código fuente y las credenciales nunca abandonan tu infraestructura, cumpliendo con estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento. La integración del socket de Docker permite a Coder aprovisionar espacios de trabajo basados en contenedores directamente en el host, brindando a cada desarrollador entornos aislados respaldados por la computación de tu VPS, mientras tú mantienes el control centralizado sobre los recursos, los registros de auditoría y las políticas de acceso.