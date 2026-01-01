Cloudflared es el demonio cliente para Cloudflare Tunnel, creando conexiones cifradas solo de salida desde tu VPS a la red perimetral de Cloudflare. Al enrutar todo el tráfico a través de Cloudflare antes de que llegue a tu origen, obtienes protección DDoS integrada y cobertura WAF sin necesidad de abrir puertos de firewall de entrada ni exponer la dirección IP de tu servidor.

Alojar el demonio Cloudflared en un VPS proporciona un túnel estable y siempre activo que no está sujeto a las limitaciones de fiabilidad de las conexiones a internet domésticas. Tus tokens de Cloudflare y la configuración del túnel se almacenan en una infraestructura que tú controlas, y la interfaz de usuario web incluida facilita la configuración inicial y la gestión continua sin necesidad de usar la línea de comandos.