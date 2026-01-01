Cleanuparr es un gestor de descargas autoalojado diseñado específicamente para el ecosistema Servarr. Se conecta a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Whisparr, junto con qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent y rTorrent, y luego inspecciona continuamente la cola para eliminar las descargas que están atascadas, bloqueadas en metadatos, descargándose demasiado lento, fallando al importar o que coinciden con patrones de malware conocidos, como archivos sospechosos .lnk y .zipx .

Más allá de la higiene de la cola, Cleanuparr busca proactivamente medios perdidos y actualizaciones de calidad que no cumplen con el umbral, poda las semillas finalizadas, elimina los archivos huérfanos que ya no son rastreados por los arrs y envía alertas en cada eliminación. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene tu automatización de medios ordenada las 24 horas del día sin necesidad de supervisión manual de la cola.