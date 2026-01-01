Implementa Chevereto con instalación en un clic.
Plataforma autohospedada para compartir imágenes y videos, para construir tu propia comunidad de medios al estilo Imgur o Flickr.
Elige un plan VPS para Chevereto
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Chevereto
Chevereto es una plataforma madura de alojamiento de imágenes y videos autoalojada en la que confían las comunidades desde 2007. Ofrece todo lo necesario para operar un sitio completo para compartir medios: registro de usuarios, perfiles, autenticación de dos factores, organización avanzada de medios a través de categorías, etiquetas y álbumes, además de controles de privacidad granulares por carga para contenido público, privado o protegido con contraseña.
Ejecutar Chevereto en tu propio VPS mantiene cada carga, cuenta de usuario y flujo de ingresos bajo tu control total, sin tarifas por imagen ni restricciones de contenido. Esta plantilla agrupa Chevereto con MariaDB para los metadatos del contenido y Redis para un almacenamiento rápido de sesiones y caché, mientras que Traefik gestiona el enrutamiento HTTPS automáticamente para que la plataforma esté lista para aceptar su primera carga en minutos.
Funciones clave de Chevereto
Compartir imágenes y videos
Aloja imágenes y videos con miniaturas, reproductores incrustados y enlaces directos listos para compartir en cualquier plataforma.
Álbumes y etiquetas
Organiza el contenido en álbumes y categoriza las subidas con etiquetas para que los visitantes puedan navegar y buscar en una biblioteca multimedia en crecimiento.
Cuentas y roles de usuario
Los usuarios registrados obtienen perfiles, autenticación de dos factores y permisos basados en roles gestionados a través del panel de administración.
Controles de privacidad
La configuración de privacidad por carga permite a los propietarios marcar el contenido como público, privado o protegido con contraseña para adaptarse a cualquier escenario de uso compartido.
Interfaz multilenguaje
Lanza una comunidad en cualquiera de los más de 30 idiomas compatibles sin instalar paquetes o temas adicionales.
¿Por qué ejecutar Chevereto en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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