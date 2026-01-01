Hasta un 69% de descuento en ChartDB

Despliega ChartDB con una instalación de un solo clic.

Editor de diagramas de bases de datos de código abierto que visualiza instantáneamente cualquier esquema a partir de una sola consulta SQL, sin necesidad de credenciales almacenadas.

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MXN 420.99 /mes
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MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
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32 GB RAM
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32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con ChartDB

ChartDB es un editor de diagramas de bases de datos basado en navegador que permite a los desarrolladores y DBAs visualizar cualquier esquema de base de datos sin conectar la herramienta directamente a su base de datos. Una sola "Consulta Inteligente" —una sentencia SQL que ejecutas en tu propio cliente— devuelve metadatos del esquema como JSON. Pégala en ChartDB y generará un ERD interactivo completo inmediatamente, sin cuenta, sin credenciales almacenadas y sin que la contraseña de la base de datos salga nunca de tu terminal.

La función de exportación DDL impulsada por IA genera scripts de migración entre dialectos de bases de datos, útil para equipos que planifican migraciones entre bases de datos o documentan cambios de esquema para su revisión. Alojar ChartDB por tu cuenta mantiene toda la información del esquema dentro de tu propia infraestructura en lugar de una herramienta en la nube de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ChartDB

Importación de consulta inteligente

Pega el resultado de una sola consulta SQL para generar un ERD completo al instante — no se requiere conexión directa a la base de datos ni credenciales almacenadas.

Exportación DDL de IA

Genera scripts de migración SQL entre dialectos de bases de datos, ayudando a los equipos a planificar migraciones entre bases de datos o a producir documentación de esquemas.

Soporte para más de 10 bases de datos

Funciona con PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, y más listo para usar.

Editor interactivo

Anote, reorganice y ajuste con precisión diagramas con una interfaz de arrastrar y soltar diseñada para esquemas complejos de varias tablas.

Múltiples formatos de exportación

Exporta diagramas como SQL, DBML, JSON, PNG, JPG o SVG para documentación, compartir o integrar con otras herramientas.

¿Por qué ejecutar ChartDB en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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