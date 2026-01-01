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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Castopod

Castopod es una plataforma integral de alojamiento de podcasts de código abierto, diseñada para creadores que desean capacidades de publicación profesionales sin depender de servicios de alojamiento de terceros. Maneja la gestión de episodios, la generación automática de feeds RSS para su distribución a todas las plataformas principales, análisis detallados de oyentes e integración con ActivityPub para redes sociales descentralizadas, todo en un único paquete autoalojado.

Alojar tu podcast en tu propio VPS significa que eres dueño de los datos de tu audiencia, evitas tarifas de ancho de banda por descarga y conservas el control total sobre la distribución y monetización de tu contenido sin depender de una plataforma específica.

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Funciones clave de Castopod

Distribución Automática de RSS

Genera y mantiene tu feed RSS de podcast automáticamente, manteniendo tu programa disponible en Spotify, Apple Podcasts y en todos los directorios principales.

Analíticas de oyentes

Estadísticas detalladas de descarga, datos demográficos y métricas de interacción te dan la información sobre la audiencia necesaria para hacer crecer tu programa estratégicamente.

Monetización Integrada

Las suscripciones premium y las funciones de apoyo al oyente te permiten construir un negocio de podcast sostenible directamente en tu propia infraestructura.

Integración de ActivityPub

Conéctate con el Fediverso para que los oyentes en plataformas sociales descentralizadas puedan seguir, comentar e interactuar sin salir de su aplicación preferida.

Colaboración multiusuario

Los permisos basados en roles permiten a los equipos gestionar episodios, análisis y la publicación en múltiples series de podcasts desde un solo panel de control.

¿Por qué ejecutar Castopod en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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